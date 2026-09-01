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Rozhlas otvára Dni otvorenej pyramídy verejným počúvaním seriálu

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Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu. Foto: TASR/Michal Svítok

Jesenné oslavy storočnice vysielania štartujú o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde otvára v utorok Slovenský rozhlas projekt Storočie s vami - Dni otvorenej pyramídy. Do 29. októbra ponúkne sériu verejných nahrávok, koncertov a priamych prenosov pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Vstup na väčšinu podujatí je voľný.

Jesenné oslavy storočnice vysielania štartujú o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu osemdielnej dramedy s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová a na scenári s ňou spolupracoval Juraj Raýman.

„Dej sa odohráva vo výnimočnom prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu, stavby storočia, ktorá sa v autorskej fikcii mení na kulisu zločinu,“ približuje STVR seriál, ktorý vznikol priamo k 100. výročiu založenia Slovenského rozhlasu. „A tak sa aj príbeh začína noblesným galavečerom pri tomto výročí, počas ktorého počas živého vysielania spadne z 9. poschodia obeť zločinu. Po tomto šokujúcom úvode sa dej vracia retrospektívne a spolu s poslucháčmi postupne odhaľujeme nielen to, kto je vrahom, ale aj kto je vlastne obeťou,“ dodáva verejnoprávny vysielať k príbehu, ktorý rozpráva viacero rozprávačov. Tí sa v jednotlivých častiach striedajú podľa toho, aké tajomstvo sa práve odhaľuje.

„Napriek temným témam nie je zločin zobrazený drastickým spôsobom, tvorcovia sa pridŕžali štýlu ‚feelgood krimi‘ s dôrazom na psychologickú kresbu postáv a svojráznu, vtipnú trojicu amatérskych vyšetrovateľov,“ poznamenáva telerozhlas k seriálu v réžii Karola Horvátha.

„Záhady v obrátenej pyramíde sú naším darčekom k storočnici rozhlasu. Zľahka, s humorom a veľkou dávkou nostalgie nakúkame priamo do zákutí budovy, v ktorej rozhlasoví tvorcovia žijú svoje príbehy už sto rokov,“ hovorí Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu.

Poslucháči si podľa jej slov vypočujú všetkých osem častí seriálu naživo priamo v Komornom štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, teda z miesta, kde seriál vznikal a kde sa zároveň odohráva aj samotný fiktívny príbeh. Verejné počúvanie súčasne zaznie naživo aj vo vysielaní Rádia Devín, ktoré reprízy jednotlivých častí odvysiela v týždennej periodicite od utorka 8. septembra vždy o 20.00 h.

V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondreička, Edita Koprivčevič Borsová, Marta Sládečková, Lenka Libjaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, Matej Landl.
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