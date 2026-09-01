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Rozhlas otvára Dni otvorenej pyramídy verejným počúvaním seriálu
Jesenné oslavy storočnice vysielania štartujú o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde otvára v utorok Slovenský rozhlas projekt Storočie s vami - Dni otvorenej pyramídy. Do 29. októbra ponúkne sériu verejných nahrávok, koncertov a priamych prenosov pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Vstup na väčšinu podujatí je voľný.
Jesenné oslavy storočnice vysielania štartujú o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu osemdielnej dramedy s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová a na scenári s ňou spolupracoval Juraj Raýman.
„Dej sa odohráva vo výnimočnom prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu, stavby storočia, ktorá sa v autorskej fikcii mení na kulisu zločinu,“ približuje STVR seriál, ktorý vznikol priamo k 100. výročiu založenia Slovenského rozhlasu. „A tak sa aj príbeh začína noblesným galavečerom pri tomto výročí, počas ktorého počas živého vysielania spadne z 9. poschodia obeť zločinu. Po tomto šokujúcom úvode sa dej vracia retrospektívne a spolu s poslucháčmi postupne odhaľujeme nielen to, kto je vrahom, ale aj kto je vlastne obeťou,“ dodáva verejnoprávny vysielať k príbehu, ktorý rozpráva viacero rozprávačov. Tí sa v jednotlivých častiach striedajú podľa toho, aké tajomstvo sa práve odhaľuje.
„Napriek temným témam nie je zločin zobrazený drastickým spôsobom, tvorcovia sa pridŕžali štýlu ‚feelgood krimi‘ s dôrazom na psychologickú kresbu postáv a svojráznu, vtipnú trojicu amatérskych vyšetrovateľov,“ poznamenáva telerozhlas k seriálu v réžii Karola Horvátha.
„Záhady v obrátenej pyramíde sú naším darčekom k storočnici rozhlasu. Zľahka, s humorom a veľkou dávkou nostalgie nakúkame priamo do zákutí budovy, v ktorej rozhlasoví tvorcovia žijú svoje príbehy už sto rokov,“ hovorí Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu.
Poslucháči si podľa jej slov vypočujú všetkých osem častí seriálu naživo priamo v Komornom štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, teda z miesta, kde seriál vznikal a kde sa zároveň odohráva aj samotný fiktívny príbeh. Verejné počúvanie súčasne zaznie naživo aj vo vysielaní Rádia Devín, ktoré reprízy jednotlivých častí odvysiela v týždennej periodicite od utorka 8. septembra vždy o 20.00 h.
V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondreička, Edita Koprivčevič Borsová, Marta Sládečková, Lenka Libjaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, Matej Landl.
Jesenné oslavy storočnice vysielania štartujú o 18.00 h v Komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Autorkou námetu osemdielnej dramedy s kriminálnou zápletkou je Gabriela Alexová a na scenári s ňou spolupracoval Juraj Raýman.
„Dej sa odohráva vo výnimočnom prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu, stavby storočia, ktorá sa v autorskej fikcii mení na kulisu zločinu,“ približuje STVR seriál, ktorý vznikol priamo k 100. výročiu založenia Slovenského rozhlasu. „A tak sa aj príbeh začína noblesným galavečerom pri tomto výročí, počas ktorého počas živého vysielania spadne z 9. poschodia obeť zločinu. Po tomto šokujúcom úvode sa dej vracia retrospektívne a spolu s poslucháčmi postupne odhaľujeme nielen to, kto je vrahom, ale aj kto je vlastne obeťou,“ dodáva verejnoprávny vysielať k príbehu, ktorý rozpráva viacero rozprávačov. Tí sa v jednotlivých častiach striedajú podľa toho, aké tajomstvo sa práve odhaľuje.
„Napriek temným témam nie je zločin zobrazený drastickým spôsobom, tvorcovia sa pridŕžali štýlu ‚feelgood krimi‘ s dôrazom na psychologickú kresbu postáv a svojráznu, vtipnú trojicu amatérskych vyšetrovateľov,“ poznamenáva telerozhlas k seriálu v réžii Karola Horvátha.
„Záhady v obrátenej pyramíde sú naším darčekom k storočnici rozhlasu. Zľahka, s humorom a veľkou dávkou nostalgie nakúkame priamo do zákutí budovy, v ktorej rozhlasoví tvorcovia žijú svoje príbehy už sto rokov,“ hovorí Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu.
Poslucháči si podľa jej slov vypočujú všetkých osem častí seriálu naživo priamo v Komornom štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, teda z miesta, kde seriál vznikal a kde sa zároveň odohráva aj samotný fiktívny príbeh. Verejné počúvanie súčasne zaznie naživo aj vo vysielaní Rádia Devín, ktoré reprízy jednotlivých častí odvysiela v týždennej periodicite od utorka 8. septembra vždy o 20.00 h.
V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondreička, Edita Koprivčevič Borsová, Marta Sládečková, Lenka Libjaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, Matej Landl.