Slovenský rybársky klub spustí petíciu za riešenie regulácie kormorána
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Občianske združenie Slovenský rybársky klub pripravuje petíciu za vykonateľné riešenie regulácie kormorána veľkého. Obráti sa ňou na Ministerstvo životného prostredie Slovenskej republiky, aby prijalo účinné opatrenia, ktoré zastavia nekontrolovaný nárast počtu kormoránov a ochránia vodné ekosystémy. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Božik.
„Súčasný stav považujeme za neudržateľný. Populácia kormorána veľkého na Slovensku dlhodobo narastá, čo je jasným dôkazom, že aktuálne nastavené pravidlá a mechanizmy regulácie v praxi nefungujú. Dôsledkom je systematické poškodzovanie vodných ekosystémov, rybích populácií vrátane chránených druhov rýb a výrazné zásahy do rovnováhy prírody,“ doplnil Božik.
Slovenský rybársky klub v prípravnej fáze petície oslovil odborné a vecne zaangažované organizácie a jednotlivcov a ponúkol im participáciu pri tvorbe petície. Podpora organizácií by podľa neho mala veľký význam nielen pre váhu petície smerom k štátnym orgánom, ale aj pre verejnosť.
„Na základe spätnej väzby a následných diskusií bol návrh petície upravený a zosúladený. S finálnym znením petície budú všetky subjekty v najbližšom čase opätovne oslovené,“ zdôraznil Božik.
