Slovenský rybársky zväz bude v sobotu počítať kormorány na nocoviskách

Žilina 9. januára (TASR) - V rybárskych revíroch po celom Slovensku bude v sobotu 14. januára celoštátne sčítanie populácie kormorána veľkého na nocoviskách. Informoval o tom Slovenský rybársky zväz (SRZ) na svojej webovej stránke.



Sčítanie kormoránov na nocoviskách zabezpečia mestské a miestne organizácie SRZ v sobotu od 14.00 do 17.00 h. V prípade nepriaznivého počasia - slabej viditeľnosti z dôvodu hmly alebo sneženia, sa termín sčítania presunie na nedeľu 15. januára.



"Informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána," informuje SRZ s tým, že v súvislosti so sčítaním bude od 12. do 15. januára zakázané plašiť a loviť kormorána.