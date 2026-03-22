Slovenský spolok žien Usilovné včielky Lug oslávil 11. výročie
Na oslavy prijali pozvanie aj predstaviteľky z okolitých obcí a z iných slovenských ženských spolkov vo Vojvodine.
Autor TASR
Lug 22. marca (TASR) – Slovenský spolok žien Usilovné včielky Lug si v sobotu slávnostne pripomenul 11. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti členky spolku pripravili kultúrno-umelecký program a tematickú výstavu zameranú na tradičný ženský ľudový odev z tejto lokality, informuje spravodajca TASR.
Na oslavy prijali pozvanie aj predstaviteľky z okolitých obcí a z iných slovenských ženských spolkov vo Vojvodine - z Lalite, Báčskeho Petrovca, Hložian a tiež z obcí v okrese Beočin, ku ktorému patrí aj Lug. Svoju účasť potvrdili aj predstaviteľky z chorvátskeho mestečka Ilok, ktoré leží na hranici so Srbskom.
Predsedníčka spolku Nataša Rojková zhodnotila doterajšie pôsobenie organizácie a vyzdvihla snahu o zachovanie kultúrneho dedičstva. „Každý rok máme krátky program, usporiadali sme výstavu a na oslavy sme si pozvali spolky z okresu a zo slovenských dedín. Na výstavu sme pripravili starodávne sukne, teda ženské kroje, ako aj keteňe (zástery) a ručníky,“ uviedla Rojková pre TASR.
Dodala, že v spolku majú dve novinky. „Niekoľko rokov túžime po krosnách, ktoré sme videli v tkáčskej dielni v Iloku... Už dvakrát som napísala projekt, ktorý nebol schválený, ale na konci minulého roka sa nám predsa podarilo získať prostriedky. Trochu sme k tomu museli prispieť aj my, a nakoniec sme si krosná kúpili,“ vysvetlila Rojková.
„Pokiaľ ide o druhú novinku, už niekoľko rokov sme diskutovali s učiteľmi miestnej školy o tom, čo potrebujú. Prišli sme na to, že tabule, ktoré dlho používali, boli v zlom stave. Zo získaných prostriedkov na vianočných trhoch sme im kúpili dve tabule. Odvďačili sa nám programom pri príležitosti 8. marca (Deň matiek), na ktorý nás pozvali a pripravili nám aj darčeky,“ uzavrela predsedníčka spolku.
Medzi hostkami z Chorvátska nechýbala Anna Fábryová zo spolku Tradičná skupina Matice slovenskej v Iloku. Povedala, že so spolkom žien z Lugu, ako aj s inými slovenskými spolkami vo Vojvodine, spolupracujú častejšie než s tými v Chorvátsku.
„Spolupráca je dobrá... Teraz sme sa začali venovať vyšívaniu stužiek, chystáme inovatívne podujatie v Iloku a na ňom chcú naše členky predstaviť túto prácu... (Spolupracujeme so spolkami z Vojvodiny), lebo v Chorvátsku ani nie sú tak početné spolky žien. Niekoľkokrát sme sa pokúsili nadviazať spoluprácu. V januári sme mali dielňu maľovania na sklo - z Vojvodiny prišli predstaviteľky zo všetkých spolkov, ktoré sme na akciu pozvali, kým tie z Chorvátska neprišli,“ vyhlásila Fábryová.
