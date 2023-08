Slovenský tím dorazil do Slovinska, začal so záchrannými prácami

Ľubľana/Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenský tím so štyrmi pásovými rýpadlami Slovenského vodohospodárskeho podniku v piatok popoludní dorazil do Slovinska. Po ich vyložení začali špeciálne kvalifikovaní pracovníci so záchrannými prácami. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



"Práce sa týkajú najmä úpravy korýt a ich navracania do pôvodných koridorov, ktoré boli počas obrovských víkendových povodní narušené," uviedlo ministerstvo. Podotklo, že dôležitým aspektom je spevňovanie brehov a vytváranie ciest pre ďalšie vozidlá.



"Konkrétne ide o toky Dolna Rečica, na ktorom pracujú dva ľahšie stoje Hidromek, Okonina a Planina, na ktorých pracujú stroje New Holland," dodalo. Zároveň styčný dôstojník sekcie krízového riadenia MV SR koordinuje jednotlivé postupy prác s medzinárodnými partnermi, ktorí sú na mieste prítomní tiež.



Vyslaný tím by mal v oblasti zostať dva týždne. Poskytnutím pomoci prejavuje Slovensko solidaritu a nadväzuje na pomoc ponúknutú predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom, ktorý sa počas mimoriadnej situácie spojil so svojím slovinským náprotivkom Robertom Golobom. Slovinská strana následne požiadala o konkrétne technické vybavenie prostredníctvom Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM).