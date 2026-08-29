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Slovenský tím hasičov pomáha v Srbsku pri hasení požiarov
Počas uplynulých dvoch dní bol slovenský vrtuľník nasadzovaný na požiariskách v rôznych častiach krajiny.
Autor TASR
Belehrad/Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenský tím hasičov naďalej pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlych požiarov v prírode. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Počas uplynulých dvoch dní bol slovenský vrtuľník nasadzovaný na požiariskách v rôznych častiach krajiny. „Posádka sa zapojila aj do hasenia na juhu Srbska neďaleko mesta Kraljevo a Vranje, kde slovenský vrtuľník pôsobil spolu so srbským a rumunským. Počas týchto dní vykonal 39 zhodov vody z bambi vaku,“ priblížil zbor.
Srbsko má podľa HaZZ zasiahnuť silný vietor. Slovenský tím preto naďalej zostáva pripravený zasiahnuť tam, kde bude jeho pomoc potrebná, dodal.
Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) a ďalšie oblasti. Podľa údajov systému Copernicus k 26. augustu zhorelo približne 13.920 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať.
Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska v sobotu 22. augusta a bezprostredne po prílete sa zapojil do hasenia rozsiahleho lesného požiaru východne od Belehradu.
Počas uplynulých dvoch dní bol slovenský vrtuľník nasadzovaný na požiariskách v rôznych častiach krajiny. „Posádka sa zapojila aj do hasenia na juhu Srbska neďaleko mesta Kraljevo a Vranje, kde slovenský vrtuľník pôsobil spolu so srbským a rumunským. Počas týchto dní vykonal 39 zhodov vody z bambi vaku,“ priblížil zbor.
Srbsko má podľa HaZZ zasiahnuť silný vietor. Slovenský tím preto naďalej zostáva pripravený zasiahnuť tam, kde bude jeho pomoc potrebná, dodal.
Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatska peščara (Deliblatská púšť) a ďalšie oblasti. Podľa údajov systému Copernicus k 26. augustu zhorelo približne 13.920 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať.
Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska v sobotu 22. augusta a bezprostredne po prílete sa zapojil do hasenia rozsiahleho lesného požiaru východne od Belehradu.