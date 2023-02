Slovenský zväz astronómov upozorňuje na zaujímavé úkazy na oblohe

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenský zväz astronómov upozornil ľudí na zaujímavé úkazy na oblohe, ktoré nastanú v najbližších dňoch. TASR o tom informoval Pavol Rapavý zo sekretariátu zväzu astronómov.



"Večernú, pekne sfarbenú súmrakovú oblohu po západe Slnka skrášľujú dve najjasnejšie planéty Slnečnej sústavy. Nižšie k obzoru je jasná Venuša a vyššie, o niečo slabší, no aj tak výrazný Jupiter. Venuša sa pomaly uhlovo vzďaľuje od Slnka a postupne sa približuje k Jupiteru," priblížil Rapavý. V stredu (22. 2.) sa k nim pridruží aj kosáčik Mesiaca, ktorý bude len dva dni po nove.



Najbližšie k sebe však ľudia uvidia Venušu a Jupiter 1. a 2. marca. "Konjunkcia týchto planét nastáva 2. marca ráno, no to sú ešte pod obzorom. Blízko pri sebe však budú tieto objekty len zdanlivo, v skutočnosti bude Venuša od nás vzdialená 204 miliónov kilometrov a Jupiter 864 miliónov kilometrov," povedal Rapavý. Ako poznamenal, pri Jupiteri bude možné vidieť v takmer jednej priamke, jeho štyri najjasnejšie mesiace.



Rapavý dodal, že takéto priblíženie dvoch najjasnejších planét nás najbližšie čaká, aj keď v o niečo väčšej vzdialenosti, až v polovici augusta 2025 na rannej oblohe.