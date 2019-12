Slovenských vojakov v Afganistane potešili žiaci z Banskej Bystrice

Bratislava 26. decembra (TASR) - Slovenských vojakov v zahraničnej operácii Resolute Support v Afganistane potešili vianočné pozdravy od žiakov z banskobystrickej Základnej školy na Ďumbierskej ulici. Vnímajú ich ako významnú ľudskú a emocionálnu podporu. Informovali o tom na stránke Ozbrojených síl SR.



Z pohľadu mnohých vojakov sú obrázky a odkazy detí dôležité. „Pre mňa sú ručne maľované obrázky a vianočné pozdravy slovenských detí tým, čo ma naozaj v predvianočnom čase teší. Možno to znie pateticky, no naozaj pohladili na duši," povedal jeden z členov slovenského kontingentu.



Vojaci deťom ďakujú za originálny darček. "Sme radi takejto podpore aj od detí, ktoré nepoznáme osobne, detí z domova, zo Slovenska,“ dodal príslušník.



Veliteľ slovenského kontingentu v Afganistane Juraj Halama v pondelok (23. 12.) ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi (SNS) v telefonickom hovore oznámil, že situácia je naďalej nebezpečná. Na Vianoce si podľa jeho slov vojaci želajú najmä to, aby boli ich úlohy počas sviatkov splnené bez zranení a závažných okolností.



V zahraničných operáciách a misiách v rámci medzinárodného krízového manažmentu v súčasnosti pôsobí 494 slovenských profesionálnych vojakov. Celkovo sa ich v zahraničí vystriedalo už takmer 19.500.