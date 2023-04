Slovinské veľvyslanectvo vysadí pamätné lipy v troch mestách

Žilina 12. apríla (TASR) – Vysadením štyroch pamätných líp v troch slovenských mestách si slovinské veľvyslanectvo v Bratislave pripomína tridsaťročné diplomatické vzťahy Slovinska a Slovenska. TASR o tom informovalo žilinské združenie Servare et Manere.



V žilinskom Sade na Studničkách vysadili v stredu lipu malolistú mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovinska na Slovensku Stanislav Raščan, viceprimátor Žiliny Ján Ničík a Marek Sobola, generálny tajomník Servare et Manere, ktoré je partnerom projektu.



Vedľa pamätného stromu umiestnili kovovú pamätnú tabuľku s textom - Túto lipu k 30. výročiu samostatnosti Slovinskej republiky a k 30. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovinskom a Slovenskom zasadilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave. Ďalšiu lipu vysadia v stredu v Ružomberku a vo štvrtok (13. 4.) bude projekt pokračovať dvomi výsadbami v Martine.



Slovinský veľvyslanec spojil aktivitu s environmentálnym projektom slovinských včelárov, ktorí v rámci zvyšovania biodiverzity v krajine vysádzajú medonosné rastliny. "Keďže ide o diplomatickú aj environmentálnu aktivitu, spojenú so včelárstvom a so zvyšovaním biodiverzity v mestách, podujatie symbolicky súvisí aj s plánovanou realizáciou zelených striech na Mestskom úrade v Žiline, ktorý susedí so spomínaným parkom," uviedlo združenie Servare et Manere.



Podľa Sobolu, ktorý je zároveň autorizovaným krajinným architektom, tvoria bežnú bylinnú skladbu extenzívnych zelených striech najmä rozchodníky. "Sú tiež medonosnými rastlinami. Možno by na streche Mestského úradu v Žiline mohlo byť umiestnených aj niekoľko úľov, čím by tento zaujímavý environmentálny projekt mohol v našom meste pokračovať," dodal.