SLS: Rozhodnutie o predpisovaní liekov nerieši problém komplexne

Bratislava 18. februára (TASR) - Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o predpisovaní liekov nerieši problematiku komplexne a obsahuje nedostatky, tvrdí Slovenská lekárska spoločnosť (SLS). Ocenila čiastkové úpravy. Verí, že rezort čo najskôr pripraví novelizáciu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá bude akceptovateľná a prijateľná pre všetkých lekárov a najmä pre pacientov. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia SLS.



SLS znepokojuje najmä dočasný charakter rozhodnutia. Obávajú sa, že po ukončení trvania mimoriadnej situácie sa bude uplatňovať nedávna, podľa nich chybná novela zákona so všetkými rizikami a dôsledkami. "Medzi ne patria predovšetkým právna neistota a narušenie kompetenčných a procedurálnych vzťahov v zložitom a citlivom systéme preskripcie a dostupnosti liekov a dietetických potravín pre našich pacientov. Osobitne pre pacientov z vyšších vekových skupín, pre osoby s viacerými závažnými ochoreniami a pre osoby s bydliskom mimo väčších mestských centier," zdôvodnila spoločnosť.



Prezídium SLS pripomenulo, že ešte 1. februára zaslalo už svoje druhé zásadné stanovisko k problému, ktorý vznikol v dôsledku prijatia nedávnej novely. Reagovalo v ňom na návrh materiálu, ktorý bol pravdepodobne predchodcom posledného rozhodnutia MZ SR. "Prezídium SLS jasne uviedlo, že závažnú vecnú a legislatívnu chybu, ktorá je príčinou spomínaného problému, je nevyhnutné urgentne odstrániť a zabrániť jej uplatneniu v praxi. V žiadnom prípade nie je prijateľné ani potrebné metodicky usmerňovať jej praktickú implementáciu," zdôraznila organizácia. Materiál tiež nenaplnil požiadavky delegovaných zástupcov zúčastnených lekárskych a ďalších významných organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva na stretnutí na pôde rezortu.



Racionálne riešenie, ktoré navrhli ministerstvu na stretnutí zástupcovia zdravotníckeho sektora, spočíva podľa SLS v prijatí novely zákona, ktorou sa zamedzí uplatňovanie poslednej zmeny zákona v praxi. Ako podotkli, aktuálne jej uplatnenie čiastočne zmierňuje trvajúci núdzový stav. "V druhom kroku by sa mal takto získaný časový priestor využiť na konsenzuálnu prípravu novely zákona, ktorá by uvedenú problematiku adekvátne riešila," doplnila SLS s tým, že ponúkla svoju pomoc.



Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie, ktoré reaguje na problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov. Dočasne upravuje delegovanie predpisovania medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, ako aj preskripciu pri prepustení pacienta z nemocnice. Nové pravidlá priniesol poslanecký pozmeňujúci návrh k novele zákona o liekoch, účinnej od januára.