Dolňan: Žiadame NR SR, aby nepresúvala národné parky pod ochranárov

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenská lesnícka komora (SLSK) žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby sa nezaoberali návrhom na presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. So znením návrhu zákona nesúhlasí. Komora zároveň nepovažuje tento postup za snahu odborne a systémovo vyriešiť správu chránených území, uviedol predseda SLSK Milan Dolňan.



"Slovenská lesnícka komora odmieta, aby bol presunutý štátny lesný majetok v treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany prírody v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR, ako je uvedené v poslaneckom návrhu," hovoria lesníci.



Dolňan tvrdí, že návrh ignoruje programové vyhlásenie vlády. Vláda sa v ňom podľa neho zaviazala, že v prvom rade uskutoční revíziu chránených území. "Tá doteraz neprebehla a nikto z kompetentných v súčasnej vláde o nej ani neuvažuje. Bez tohto dôležitého prvého kroku je ale nelogicky pripravený ďalší krok, ktorý má ďalej rozširovať kompetencie a právomoci štátnej ochrany prírody na úkor trvalo udržateľného a odborného obhospodarovania lesov," konštatuje Dolňan.



Lesnícka komora upozorňuje, že slovenské národné parky nespĺňajú kritériá Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN). V Stratégii environmentálnej politiky do roku 2030 je uvedené, že národnú sústavu chránených území je potrebné prehodnotiť a následne urobiť zonácie podľa kategorizácie IUCN, pripomína komora. "Napriek tomu sa majú po schválení poslaneckého návrhu schematicky rozzónované národné parky previesť pod správu štátnej ochrany prírody, aby bolo splnené aspoň jedno kritérium IUCN," podotýkajú lesníci.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj (OĽANO). Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.