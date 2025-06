Slusallek: V EÚ vzdelávame talenty bez možnosti robiť projekty

Bratislava 8. júna (TASR) - Európska únia vzdeláva talenty v oblasti umelej inteligencie na excelentnej úrovni, ale chýba im v nej príležitosť robiť veľké projekty, ktoré menia svet. Odchádzajú preto do USA, aby sa stali ich súčasťou. V rozhovore pre TASR na to upozornil vedecký riaditeľ nemeckého centra pre výskum umelej inteligencie (DFKI) Philipp Slusallek.



„Ak sa pozriete na počet európskych výskumníkov v Google, Amazone, Microsofte, nech menujete akúkoľvek veľkú spoločnosť, vidíte veľa európskych mien. Vzdelávame ľudí na excelentnej úrovni, takže ich tam zamestnajú. Ale nedáme im príležitosť, aby skutočne robili veľké projekty, ktoré menia svet, tu v Európe. Musia odísť do USA, aby sa stali ich súčasťou,“ povedal.



V oblasti talentov preto podľa jeho slov Európa vie konkurovať USA či Číne, ale chýba jej infraštruktúra. „Nemáme veľké počítače. Európska únia teraz niečo robí, existujú plány na gigatovárne, a podobne. Takže robíme niečo správnym smerom, ale myslím si, že potrebujeme viac definovať veľké projekty a spojiť správnych ľudí, aby sa tie projekty aj naozaj posunuli,“ doplnil pre TASR Slusallek.



DFKI, ktoré má 1600 výskumníkov a podporných pracovníkov, sa ako jedno z najväčších výskumných centier umelej inteligencie na svete podieľa na formovaní európskej stratégie v oblasti AI. „Navrhli sme myšlienku podobnú CERN-u, centrálne výskumné centrum AI, kde môžeme ukázať ambície a excelentnosť európskej AI. Trvalo to dlho, ale teraz Európska únia hovorí o jeho vytvorení. Nie je jasné, čo presne to bude znamenať, ale je to niečo, čo presadzujeme,“ vysvetlil Slusallek.



Európski predstavitelia si podľa neho uvedomujú dôležitosť vzdelávania v oblasti umelej inteligencie či získavania ďalších poznatkov. „Hlavným problémom je, že pre to nerobia dosť. Ak sa zamyslíte nad tým, akú zmenu umelá inteligencia prinesie do spoločnosti, priemyslu, bude to mať obrovský vplyv. Keď potom vidíte, koľko peňazí sa do tejto oblasti investuje, je to mizivé,“ upozornil.



Zdôraznil, že by sa téme umelej inteligencie mala venovať oveľa väčšia pozornosť. „Mali by sme urobiť oveľa viac. Mali by sme priniesť viac výskumu, spojiť priemysel s výskumom a urobiť z toho kľúčovú súčasť európskej politiky. My to nerobíme. Sme naozaj dobrí vo výskume, ale nerobíme veľké inovatívne projekty, ktoré skutočne zmenia svet,“ uzavrel Slusallek.



Odborníci z DFKI budú aj s ďalšími európskymi expertami spolupracovať so slovenským Kempelenovým inštitútom nezávislých technológií (KInIT) v projekte lorAI - Low Resource AI podporenom v grantovom programe Horizon Europe. Šesťročný projekt má inštitút pozdvihnúť na centrum excelentnosti v oblasti AI, prepojiť akademickú sféru s biznisom a priniesť pokrok vo vývoji jazykových modelov pre slovenčinu.