Služby Centra právnej pomoci by mali byť dostupnejšie

Bratislava 6. novembra (TASR) - Služby Centra právnej pomoci (CPP) by mali byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje okrem iného zvýšiť príjmovú hranicu klientov, ktorá je jednou z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorú v stredu schválila vláda.



"Navrhuje sa zvýšenie hranice materiálnej núdze pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, rozšírenie okruhu oprávnených osôb, zavedenie možnosti odpustiť poplatok za predbežnú konzultáciu a určenie maximálnej hornej hranice finančnej účasti oprávnenej osoby na poskytovaní právnej pomoci," uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.



Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) považuje schválený návrh za veľký úspech rezortu. "Napriek konsolidácii sa nám podarilo dosiahnuť zmeny, ktoré by mali priblížiť bezplatnú právnu pomoc oveľa širšiemu okruhu ľudí ako doteraz," upozornil. Zdôraznil zároveň, že v uvedenej oblasti sa dlhé roky nič neurobilo.



Bezplatnú právnu pomoc v súčasnosti poskytujú centrá oprávneným fyzickým osobám s príjmom do 1,4-násobku sumy životného minima. Navrhuje sa zvýšenie tejto hranice na 1,8-násobku. V prípade právnej pomoci s finančnou účasťou sa navrhuje rozpätie od 1,8- po 2,1-násobku sumy životného minima. Navrhovaná úprava tiež precizuje využitie nástroja tzv. osobitného zreteľa pri posudzovaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.



Na priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci zákon vyžaduje kumulatívne splnenie troch podmienok. Okrem stavu materiálnej núdze aj skutočnosť, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu. Hodnota sporu by mala zároveň prevyšovať 2,1-násobku sumy životného minima okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť.



Navrhuje sa aj úprava, ktorej cieľom je odstránenie administratívnej záťaže v rámci konania o poskytnutí právnej pomoci a uľahčenie komunikácie s dotknutými subjektami, najmä s určenými advokátmi a mediátormi. "Návrh zákona rovnako tak zvyšuje poplatok za predbežnú konzultáciu zo 4,50 na 6 eur. Centrum získa aj možnosť poplatok odpustiť. Úprava tiež zavádza poplatok za spracovanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení," doplnilo ministerstvo.



Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje 1. júla 2025, pričom niektoré ustanovenia vo vzťahu k povinnostiam advokátov a mediátorov majú byť účinné od januára 2026.