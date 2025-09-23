< sekcia Slovensko
Rezort chce služby v digitálnej identite aj pre súkromný sektor
Rezort takisto plánuje rozširovanie dokladov o tie, ktoré sú viazané na túto identitu, ako v súčasnosti občiansky a vodičský preukaz.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR aktuálne pracuje na tom, aby boli služby v digitálnej identite použiteľné aj pre tretie strany, teda aj súkromný sektor, nielen pre štátnu správu. Občania by sa tak mohli vedieť prihlásiť napríklad do banky alebo k svojmu kontu u mobilného operátora. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala pri príležitosti konferencie Cyber Security Days 2025.
„Dnes sa týmito údajmi viete prihlásiť napríklad do slovensko.sk a k niektorým ďalším službám štátu, ako je finančná správa a podobne. Do budúcna pracujeme na tom, aby ste sa vedeli prihlásiť napríklad k svojmu kontu u mobilného operátora, prípadne do banky a urobiť povedzme prevod, prípadne si uzavrieť poistku o nehnuteľnosť alebo životnú poistku,“ demonštroval Hrachala.
Hrachala zároveň vylúčil, že by boli digitálne doklady menej bezpečné ako tie fyzické. Ozrejmil, že digitálny doklad je schovaný za dvojfaktorovou autentifikáciou a ďalšími bezpečnostnými prvkami. „Keď stratíte fyzický doklad, ten, kto ho nájde, má doklad okamžite k dispozícii a vie ho zneužiť,“ spresnil Hrachala. Potvrdil, že citlivé informácie občanov Slovenska sú v digitálnom doklade v bezpečí.
Rezort takisto plánuje rozširovanie dokladov o tie, ktoré sú viazané na túto identitu, ako v súčasnosti občiansky a vodičský preukaz. Rozširovanie sa má týkať tých dokladov, ktoré ľudia bežne pri sebe nosia. Ide napríklad o preukazy zo Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, zbrojný preukaz, zbrojný lístok a ďalšie.
Hrachala pripomenul, že ministerstvo vnútra poskytuje novinku v oblasti zvýšenia bezpečnosti osobných údajov a identity v digitálnom priestore občanov v podobe digitálnej identity. Pripravili ju spolu s digitálnou peňaženkou a dokladmi. Umožní sa v digitálnom priestore bezpečne autentifikovať jednotlivým občanom SR. Rezort očakáva, že v priebehu dvoch rokov bude štandardom aj v EÚ, že sa bude možné týmito dokladmi a identitami preukazovať vo virtuálnom priestore.
„Dnes sa týmito údajmi viete prihlásiť napríklad do slovensko.sk a k niektorým ďalším službám štátu, ako je finančná správa a podobne. Do budúcna pracujeme na tom, aby ste sa vedeli prihlásiť napríklad k svojmu kontu u mobilného operátora, prípadne do banky a urobiť povedzme prevod, prípadne si uzavrieť poistku o nehnuteľnosť alebo životnú poistku,“ demonštroval Hrachala.
Hrachala zároveň vylúčil, že by boli digitálne doklady menej bezpečné ako tie fyzické. Ozrejmil, že digitálny doklad je schovaný za dvojfaktorovou autentifikáciou a ďalšími bezpečnostnými prvkami. „Keď stratíte fyzický doklad, ten, kto ho nájde, má doklad okamžite k dispozícii a vie ho zneužiť,“ spresnil Hrachala. Potvrdil, že citlivé informácie občanov Slovenska sú v digitálnom doklade v bezpečí.
Rezort takisto plánuje rozširovanie dokladov o tie, ktoré sú viazané na túto identitu, ako v súčasnosti občiansky a vodičský preukaz. Rozširovanie sa má týkať tých dokladov, ktoré ľudia bežne pri sebe nosia. Ide napríklad o preukazy zo Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, zbrojný preukaz, zbrojný lístok a ďalšie.
Hrachala pripomenul, že ministerstvo vnútra poskytuje novinku v oblasti zvýšenia bezpečnosti osobných údajov a identity v digitálnom priestore občanov v podobe digitálnej identity. Pripravili ju spolu s digitálnou peňaženkou a dokladmi. Umožní sa v digitálnom priestore bezpečne autentifikovať jednotlivým občanom SR. Rezort očakáva, že v priebehu dvoch rokov bude štandardom aj v EÚ, že sa bude možné týmito dokladmi a identitami preukazovať vo virtuálnom priestore.