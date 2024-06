Služobné úlohy plnilo v ZVJS priemere 4775,67 príslušníka

Bratislava 8. júna (TASR) - Služobné úlohy v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) plnilo v minulom roku v priemere 4775,67 príslušníka a 693,9 zamestnanca zboru. Skutočný počet k 31. decembru 2023 bol 4779 príslušníkov a 670 zamestnancov zboru. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2023.



"Priemerný vek príslušníka zboru k 31. 12. 2023 je 40,2 roka, priemerná dĺžka služby v zbore bola 11,7 roka," uvádza ZVJS.



V minulom roku ukončilo služobný pomer spolu 321 príslušníkov zboru a zamestnanecký pomer 99 zamestnancov zboru. ZVJS zároveň zaevidoval 2899 žiadostí o prijatie do služobného (pracovného) pomeru. Z tohto počtu prijali do služobného pomeru 333 uchádzačov a 71 uchádzačov do pracovného pomeru.



Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2023 nachádzalo 8305 odsúdených a 1419 obvinených osôb.