Služobným psom polície začínajú montovať nové koterce
K obmene kotercov pre kynologickú službu dochádza po dvoch desaťročiach. Miesta pre policajné psy dlhodobo nevyhovovali potrebám a neposkytovali pohodlie, aké si pracovné zvieratá zaslúžia.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Služobným psom polície začínajú montovať nové koterce. Prvých päť kusov bude umiestnených v priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde tento týždeň nainštalovali prvý prototyp koterca. Práve na prototype otestovali technické riešenia tak, aby ďalšie koterce distribuované na útvary po celom Slovensku čo najlepšie zodpovedali potrebám služobných kynológov. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann.
„V tomto roku budú štyri nové koterce inštalované aj na Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície na letisku v Košiciach a na pracoviskách služobnej kynológie v Starej Ľubovni (tri), vo Svidníku (šesť), v Lučenci (päť), Trenčíne (osem), Galante (päť), Liptovskom Mikuláši (štyri) a v Michalovciach (tri),“ priblížil hovorca. Zároveň podotkol, že na viacerých miestach je pred montážou potrebné vykonať menšie stavebné úpravy plôch, na ktorých budú koterce umiestnené.
K obmene kotercov pre kynologickú službu dochádza po dvoch desaťročiach. Miesta pre policajné psy dlhodobo nevyhovovali potrebám a neposkytovali pohodlie, aké si pracovné zvieratá zaslúžia. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) musí byť policajná kynologická služba príkladom v starostlivosti o zvieratá, najmä pokiaľ ide o ich oddych a regeneráciu. Predchádzajúce vedenia rezortu vnútra podľa neho situáciu zanedbávali. „Plníme tým aj prísľub postupnej obnovy materiálno-technického zabezpečenia Policajného zboru (PZ),“ doplnil minister.
Služobné psy slovenská polícia využíva najmä pri vyhľadávaní špecifických pachov, aké majú výbušniny, drogy či zbrane, ako aj pri pátraní po osobách a ich vyhľadávaní a pri ďalších činnostiach, pri ktorých sa vyžaduje asistencia služobného psa. „Ide o fyzicky náročné činnosti a psy preto musia mať vytvorené vhodné podmienky na oddych a starostlivosť v kotercoch, ktoré musia byť odolné a dobre udržiavateľné,“ uviedol Neumann.
Dodal, že špecifikáciu kotercov určil hlavný veterinárny lekár MV v súlade s pokynom odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ, ktorý upravuje stavebné, prevádzkové a veterinárne podmienky kynologických objektov.
