Š.Machciník:Chodec s reflexným oblečením je viditeľný až na 210 metrov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Chodec vybavený reflexným oblečením alebo doplnkom je viditeľný na vzdialenosť až 210 metrov. V porovnaní s bielym oblečením je to viac ako dvojnásobná a s tmavým oblečením sedemnásobná vzdialenosť. Pre TASR to priblížil zástupca riaditeľa divízie výskumu Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v Žiline Štefan Machciník.



"Reflexné oblečenie alebo prvky dokážu odrážať svetlo vychádzajúce zo zdroja priamo. U bežného oblečenia dochádza k rozptýleniu odrazeného svetla do rôznych smerov, čím sa prakticky z pohľadu pozorovateľa stráca," uviedol Machciník. Doplnil, že vďaka tejto vlastnosti reflexného oblečenia a prvkov vodiči skôr zistia, že sa pred nimi nachádza chodec alebo cyklista. Upozornil, že je však potrebné, aby použitie svetelných zdrojov svojou intenzitou neoslňovali a nepôsobili rušivo na ostatných.



Za základný predpoklad zníženia rizika výskytu zrážok u všetkých skupín účastníkov považuje dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zodpovedné správanie. Poukázal na to, že chodci a cyklisti predstavujú zraniteľnú skupinu, keďže pri zrážke nedisponujú dodatočnou ochranou. "Elementárnou podmienkou ich bezpečnosti je schopnosť byť včas rozpoznateľní a predvídateľní pre vodičov motorových vozidiel," dodal expert.



Naopak, vodiči môžu podľa jeho slov znížiť riziko zrážok tým, že sa budú plne venovať šoférovaniu a budú dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. "Práve rýchlosť je kľúčovou z hľadiska výskytu, ako aj závažnosti dopravných nehôd," poukázal. Zvýšenú pozornosť by mali vodiči tiež venovať na priechodoch pre chodcov, železničných priecestiach alebo križovatkách.



Chodci sa podľa neho pri pohybe na chodníku cítia relatívne bezpečne a preto používajú mobilný telefón alebo počúvajú hudbu. "Keď však potrebujú prejsť na druhú stranu ulice, mali by primárne zvoliť priechod pre chodcov a počas prechodu cez cestu prerušiť všetky takéto aktivity a plne sa venovať situácii v premávke," dodal Machciník.