Smart karanténu spustili už aj na priechodoch Drietoma a Jarovce

Bratislava 24. mája (TASR) - Testovacia prevádzka tzv. smart karantény, ktorú štát spustil v sobotu (23. 5.) na hraničnom priechode Petržalka - Berg, funguje od nedeľného popoludnia už aj na slovensko-českom priechode Drietoma - Starý Hrozenkov a slovensko-rakúskom priechode Jarovce - Kittsee. Postupne sa budú pripájať aj ďalšie hraničné priechody. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Aplikácia sa dá naďalej používať len na mobiloch s operačným systémom Android. Spoločnosť Google ju už schválila. "Do iPhonu bude možné aplikáciu stiahnuť až po jej schválení spoločnosťou Apple," poznamenala hovorkyňa. Upozornila, že fungujúca aplikácia je naďalej podmienkou prechodu cez hranice.



Od sobotného večera do nedele do 15.00 h podľa Túrosovej využilo možnosť stráviť povinnú karanténu v domácej izolácii približne 170 repatriantov. Dodala, že ich počet každou chvíľou stúpa. "Podľa štatistík, ktoré má k dispozícii permanentný krízový štáb, viac ako 90 percentám ľudí na hraniciach aplikácia funguje bez výrazných ťažkostí. Tieto čísla podrobne monitorujeme a vyhodnocujeme," doplnila hovorkyňa. Pri individuálnych technických problémoch pomáhajú polícii na hraniciach aj dobrovoľníci.



Osoby, ktoré vstúpili na územie SR od 22. mája od 20.00 h a majú aktivovanú mobilnú aplikáciu, môžu ísť do domácej karantény na 14 dní. "Zároveň osoby, ktoré prišli od 22. mája po 20.00 h a boli prevezené do štátnej karantény, budú môcť po nainštalovaní a aktivovaní aplikácie dokončiť povinnú karanténu doma," pripomenula hovorkyňa.