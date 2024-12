Smatana: Zmluva medzi vládou a LOZ je lepší dokument ako memorandum

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zmluva medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) je podľa analytika Martina Smatanu výrazne lepší dokument ako pôvodné memorandum z roku 2022, ktoré s odborármi podpísal vtedajší kabinet. Vníma ju ako dobrý kompromis medzi oboma stranami. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Táto zmluva je výrazne lepší dokument ako pôvodné memorandum. Je to viac kompromis a partnerská dohoda ako výsledok rukojemníckej situácie a takto napísaný dokument má väčší potenciál naše zdravotníctvo niekam posunúť," skonštatoval Smatana.



Poukázal na to, že ide o oveľa konkrétnejší dokument, ktorý obsahuje jasnejšie a hlavne dosiahnuteľnejšie kroky, úlohy či míľniky. "Memorandum v roku 2022 bolo spísané na rýchlo, a vláda v strese podpísala dokument, ktorý bol bohužiaľ často veľmi nejasný, vágny alebo sa jeho plnenie nedalo objektívne odpočtovať," poznamenal.



Viaceré ideologické požiadavky sa podľa neho v zmluve nahradili konkrétnejšími opatreniami, ktoré podporujú transparentnosť. "A aj preto si myslím, že toto je výrazne kvalitnejší, férovejší a pre nás pacientov - lepší dokument," doplnil Smatana. Podotkol, že zmluva nediktuje požiadavky len jednej strany. "Sú tam úlohy, ktoré sa (aj) kvôli nedostatočnej spolupráci oboch strán roky nedarilo úspešne zrealizovať. V rámci zmluvy sa totiž vláda a LOZ dohodli, že sa spraví personálny, prevádzkový a produkčný audit. V rámci toho sa má vykonať aj prepočet efektivity úväzkov," ozrejmil.



Vyzdvihol, že LOZ naprieč dokumentom uznáva, že rok 2025 bude pre konsolidáciu rozočpotovo zlý, a preto sa viaceré opatrenia nebude dať realizovať podľa predstáv. "Ak by niekto mal pocit, že LOZ až moc ustúpilo, tak to si nemyslím. V rámci podmienok si vyrokovali navýšenie miezd na budúci rok. Aj tu sa však našiel nejaký kompromis, a o jeho dopadoch ešte určite budeme počuť diskusie," dodal analytik.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov.