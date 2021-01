Sme rodina a Hlas zatiaľ nemajú jasno v podpore kandidáta na šéfa ÚŠP

Bratislava 31. januára (TASR) – Koaličné hnutie Sme rodina a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD zatiaľ nemajú jasno v podpore kandidáta na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedli predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini (nezaradený).



Sme rodina si chce počkať na verejné vypočutie kandidátov. „Musím povedať, že nech sa stane špeciálnym prokurátorom ktorýkoľvek zo štyroch kandidátov, hnutiu Sme rodina to bude úplne jedno, lebo každý má vysoké kvality,“ zdôraznil Kollár v relácii.



„My sme svoj názor nezmenili od začiatku, keď sme povedali, že nesúhlasíme, aby sa generálnym alebo špeciálnym prokurátorom mal stať neprokurátor,“ podotkol Pellegrini. Strana preto nesúhlasí s kandidatúrou Daniela Lipšica. Či získa dôveru Hlasu-SD jeden z trojice Ján Šanta, Peter Kysel a Vasiľ Špirko, Pellegrini ešte nevedel povedať.



Každý z kandidátov na šéfa ÚŠP musí mať bezpečnostnú previerku. Lipšic ju podľa medializovaných informácií získal na základe žiadosti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). „Pokiaľ by to bolo kvôli pozícii špeciálneho prokurátora, tak by som s tým nesúhlasil,“ zdôraznil Kollár. Uviedol, že Krajniak v lete požiadal Lipšica o právne služby a z toho dôvodu požiadal Národný bezpečnostný úrad o previerku. Vtedy ešte podľa Kollára nebolo zrejmé, že bude v tomto čase uvoľnené miesto šéfa ÚŠP.



„Pravdepodobne mu pán Krajniak spravil kamarátsku službu,“ zareagoval Pellegrini s tým, že Lipšic by nemal na túto pozíciu kandidovať už len z dôvodu jeho niekdajšieho politického pôsobenia.



Kollár považuje za chybu, že hoci sa môže o pozíciu špeciálneho prokurátora uchádzať aj neprokurátor, zákon tomuto uchádzačovi nedovoľuje požiadať o bezpečnostnú previerku. Volá preto po jeho novelizácii.