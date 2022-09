Sme rodina a Za ľudí nepodporia odvolanie I. Matoviča

Bratislava 26. septembra (TASR) - Koaličné strany Za ľudí a Sme rodina nepodporia odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií. Vyplýva to z vyjadrení vicepremiérky a líderky Za ľudí Veroniky Remišovej a ministra práce a podpredsedu Sme rodina Milana Krajniaka na tlačovej konferencii. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k odvolávaniu Matoviča by sa mala začať v stredu (28. 9.).



Krajniak skonštatoval, že odvolanie člena vlády nepodporia, pretože sú súčasťou vládnej koalície. "Dúfam, že tento politický súboj prebehne v tomto prípade rýchlo," podotkol s tým, že parlament by sa mal venovať najmä zákonom na pomoc ľuďom.



Strana Za ľudí podľa Remišovej nikdy nepodporila odvolanie člena koalície. Skritizovala stranu SaS, že sa pri zbere podpisov k návrhu na odvolanie Matoviča spojila s Hlasom-SD. "Žiadna antipatia nestojí za takýto typ spájania," doplnila.



Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Argumentuje, že Matovič svojimi nápadmi ruinuje verejné financie a porušuje ústavu či zákony. Návrh podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD. Matovičovo odvolávanie v parlamente by mal podporiť aj opozičný Smer-SD.



Šéf rezortu financií na iniciatívu SaS reagoval slovami o spájaní sa s mafiou. Krok liberálov označil za potvrdenie, že sa SaS po voľbách "bez hanby spojí aj so smerákmi" či s Hlasom-SD. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš vidí za postojom SaS snahu o pomstu Matovičovi.