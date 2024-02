Sme rodina bude mať snem 16. marca, voliť má predsedu

Bratislava 3. februára (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Sme rodina bude mať snem 16. marca, kde sa má voliť predseda. Pre TASR to uviedol šéf hnutia Boris Kollár, ktorý sa bude opätovne uchádzať o predsednícku stoličku. O inom kandidátovi na predsedu zatiaľ nevie. Sme rodina má na sneme rozhodnúť o tom, akého kandidáta na prezidenta podporí.



"Podporíme proslovenského kandidáta, ktorý nebude chcieť odovzdávať ďalšie a ďalšie kompetencie do Bruselu. Takého, ktorý bude mať na prvom mieste záujem našich ľudí, záujem Slovenska v EÚ či v geopolitike," uviedol Kollár pre TASR.



V uplynulom týždni informoval o odchode zo Sme rodina exminister práce Milan Krajniak. V hnutí bol podpredsedom, pred piatimi rokmi kandidoval za Sme rodina na funkciu prezidenta SR. "Veľmi si vážim, že vďaka Borisovi Kollárovi a hnutiu Sme rodina som mohol osem rokov pôsobiť v slovenskej politike. Som presvedčený, že sa nám podarilo urobiť veľa dobrých vecí, ktoré ľuďom a rodinám na Slovensku pomohli a budú pomáhať aj v budúcnosti," napísal na sociálnej sieti. Deklaroval, že nevstupuje do žiadnej politickej strany a ani žiadnu nezakladá.



Hnutie Sme rodina bolo v uplynulom volebnom období súčasťou vládnej koalície. V parlamentných voľbách v septembri 2023 sa do Národnej rady SR nedostalo, získalo 2,21 percenta hlasov.