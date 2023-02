Sme rodina by podporilo júnové voľby, ak by ich chcela SaS alebo OĽANO

Bratislava 13. februára (TASR) - Ak by jeden z bývalých koaličných partnerov - OĽANO alebo SaS - zmenil názor na termín predčasných volieb a bol by za júnový termín, hnutie Sme rodina by návrh podporilo. Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol v pondelok. OĽANO aj SaS diskusiu o novom termíne predčasných volieb nepripúšťajú, v stanoviskách pre TASR sa zhodli, že termín je už určený.



Kollár zdôraznil, že s júnovými voľbami by musel prísť jeden z bývalých koaličných partnerov. "Odmietam každý týždeň robiť v parlamente cirkus, že si opozícia vypýta 30 podpisov a bude dávať raz máj, raz apríl, raz jún bez nejakej podpory deväťdesiatky," zdôvodnil. Ako pripomenul, pre Sme rodina by boli ideálne júnové voľby. Väčšina v parlamente sa však našla až na septembrový termín.



Pre hnutie OĽANO je téma predčasných volieb uzavretá. Ako skonštatovalo, termín je už stanovený.



Strana SaS o termíne už nechce špekulovať. "Termín predčasných volieb je odhlasovaný. Viac týmto špekuláciám nevenujeme pozornosť a ani tým nebudeme otravovať občanov," uviedla v stanovisku.



Parlament rozhodol, že predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Opozícia presadzovala skorší termín. Smer-SD by o ňom chcel hovoriť opäť, a to aj v súvislosti s témou darovania stíhačiek Mig-29 Ukrajine. Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera (OĽANO) má totiž obmedzené kompetencie a podľa Smeru-SD nemá právo rozhodovať o zásadných vnútropolitických a zahraničnopolitických otázkach.