Sme rodina by sa priklonilo k tzv. blackoutu, preskúma si podrobnosti

Bratislava 1. apríla (TASR) - Hnutie Sme rodina by sa pravdepodobne prikláňalo k návrhu tzv. blackoutu, čiže "vypnutia Slovenska", ktorý predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Chce si však preštudovať ďalšie podrobnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Michaela Jurcová.



"Na základe údajov, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, by sme sa pravdepodobne prikláňali k variantu blackoutu. A to z toho dôvodu, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli vrátiť do normálneho režimu. Konečné vyjadrenie však strana poskytne až po preštudovaní ďalších podrobností," povedala pre TASR Jurcová.



Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) odmietol návrh na tzv. blackout. Označil ho za experiment, ako zlikvidovať ekonomiku. Sulík skonštatoval, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, je proti tomuto návrhu.



Matovič v stredu predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.