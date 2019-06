Sme rodina chce umožniť lepšiu orientáciu v návrhoch zákonov

Líder hnutia Boris Kollár pripomenul, že návrh by okrem väčšej transparentnosti umožnil aj lepšiu orientáciu bežných laikov, ktorí by si vedeli zmeny ľahko dohľadať.

Bratislava 25. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina chce umožniť lepšiu orientáciu v návrhoch noviel zákonov zo strany poslancov či výborov. Na aktuálnu schôdzu parlamentu predložili poslanci hnutia novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR. Chcú, aby boli návrhy predložené aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje. Všetky zmeny a doplnenia by mali byť podľa poslancov doplnené. K návrhom by sa tak mali prikladať formou informatívneho konsolidovaného znenia.



Podľa jedného z predkladateľov Petra Štarchoňa (Sme rodina) návrh stransparentňuje legislatívne prostredie. "V mnohých prípadoch sa predkladajú návrhy zákonov, ktoré idú v skrátenom konaní. Nie je možné sledovať zmeny," skonštatoval.



Líder hnutia Boris Kollár pripomenul, že návrh by okrem väčšej transparentnosti umožnil aj lepšiu orientáciu bežných laikov, ktorí by si vedeli zmeny ľahko dohľadať. Návrh je podľa Kollára namierený aj proti politickým špekulantom, ktorí podľa neho "veľmi nenápadne" vkladajú do návrhov rôzne záujmy oligarchov či finančných skupín.



"Cieľom predkladaného návrhu je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti, v prípade novelizácie zákonov, ktoré v NR SR predkladajú poslanci alebo výbory, zavedením povinnosti prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie," napísali predkladatelia.



Poslanci tiež poukazujú na to, že od roku 2015 slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť. Tá sa však podľa ich slov vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania v zmysle zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR.