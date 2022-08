Sme rodina: Chceme, aby koalícia zotrvala do konca volebného obdobia

Bratislava 5. augusta (TASR) - Koaličné hnutie Sme rodina je za to, aby štvorkoalícia zotrvala do konca riadneho volebného obdobia. TASR o tom informovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia. Reagovala tak na vyjadrenia poslankyne Jany Žitňanskej (Za ľudí), že jednou z možností vyriešenia koaličnej krízy je vznik opozičnej zmluvy medzi SaS a zvyškom koalície.



"Každý návrh, ktorý by mal pomôcť túto koalíciu udržať, je vítaný, avšak čo sa týka návrhu pani Žitňanskej, je predčasné sa z našej strany vyjadrovať, keďže zatiaľ nevieme, ako bude spomínaná 'zmluva' formulovaná," povedala Tribusová. Zároveň dodala, že problémy v koalícii nie sú vinou Sme rodina.



Žitňanská si nemyslí, že je dnes jedinou možnosťou vznik menšinovej vlády s podporou fašistov, a existujú podľa nej aj možnosti ako opozičná zmluva s SaS. "Keď nevieme fungovať ako štvorkoalícia, možno s nejakými personálnymi zmenami, tak sa potom rozprávajme napríklad o tom, či nevieme fungovať na báze nejakej opozičnej zmluvy," poznamenala.



Strana SaS vylučuje akúkoľvek formu opozičnej zmluvy. Nevidí dôvod na takýto krok.



Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú vypracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.