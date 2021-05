Sme rodina: Členstvo v EÚ prináša veľa povinností, ale hlavne výhod

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré v súčasnosti tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty - slobodu, demokraciu či solidaritu. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) to uviedlo koaličné hnutie Sme rodina.



Členstvo v Únii podľa hnutia prináša množstvo povinností, ale hlavne výhod. Medzi ne radí podporu hospodárskeho rastu, slobodné cestovanie, spravodlivý obchod, podporu poľnohospodárstva, dohľad nad bankami. Taktiež boj za čistejšie ovzdušie a proti klimatickým zmenám. "Občanom umožňuje žiť a pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte. Mladí ľudia môžu študovať v zahraničí," uviedlo hnutie, ktoré vyzdvihlo aj stabilnú a jednotnú menu a množstvo ďalších výhod.



Slovensko podľa Sme rodina patrí do EÚ. Vďaka EÚ sa na Slovensku vybudovalo množstvo projektov naprieč rôznymi odvetviami. Veľmi pozitívne vníma najväčší stimulačný balík v histórii, ktorý je určený na plán obnovy a slúži ako odrazový mostík pre Slovensko, ktorý pomôže mnohým rodinám aj celej krajine, najmä po období pandémie. "Avšak naďalej odmietame odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. Niektoré aktivity či snahy Únie obmedzovať možnosti jednotlivých členských štátov sú z nášho pohľadu neprijateľné," uviedlo hnutie.