Sme rodina: Je dôležité, aby zostala SaS vo vláde

Bratislava 29. júla (TASR) - Hnutie Sme rodina považuje za dôležité, aby strana SaS zostala vo vláde. Je jedno, koľko bude mať poslancov. Pre TASR to uviedla Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina v reakcii na vstup odídenca z OĽANO Juraja Krúpu do poslaneckého klubu SaS.



"Je to prirodzené vyústenie, pán Krúpa bol vždy viac liberál ako konzervatívec," podotkla Tribusová. Ako ďalej uviedla, hnutiu záleží na tom, aby vláda dovládla vo štvorkoalícii.



Krúpa oznámil svoj prechod do klubu SaS v piatok. Odchod z OĽANO zdôvodnil hodnotovými obratmi hnutia a príklonom hnutia k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o pripustení možnosti vytvorenia menšinovej vlády s podporou "rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov" počas koaličnej krízy.