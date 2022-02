Sme rodina je podľa Sulíka v koalícii úplne zbytočná

Bratislava 17. februára (TASR) - Hnutie Sme rodina je v koalícii zbytočné asi ako nejaký "nádor na krku". Vyhlásil to vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík. Reagoval tak na to, že Sme rodina nepodporuje reformy tejto vlády. Poslanci za Sme rodina boli vo štvrtkovom hlasovaní proti väčšine návrhov súdnej mapy. Hlasovanie o reforme podľa Sulíka zároveň ukázalo "malosť" šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej.



"Opätovne si verejne kladiem otázku, na čo je Sme rodina v koalícii, lebo je tu prakticky úplne zbytočná," vyhlásil na tlačovej konferencii Sulík. Kollár mal podľa neho "pračudesné" dôvody nepodporiť reformu. Jeho argumenty boli podľa Sulíka "prakticky nijaké". Zároveň uviedol, že SaS z koalície neodíde.



"Bohužiaľ, musím konštatovať, že dnes koalícia stratila zmysel v tejto veci na šesť mesiacov. Mária Kolíková po dlhých mesiacoch vyjednávania predložila do národnej rady súdnu mapu a tá z veľkej časti neprešla. Koalícia je o tom, že plníme náš spoločný program, ktorý sa volá programové vyhlásenie vlády, ale na toto akoby naši koaliční partneri zabudli," vyhlásil Sulík.



Remišová má podľa Sulíka vo zvyku podporiť dobré veci a myslí si, že doteraz sa dalo so Za ľudí rátať. "Ale dnes večer zvíťazila malosť Veroniky Remišovej," skonštatoval šéf SaS.



Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová sa pýta, či má ešte koalícia zmysel. Poslanci za SaS sú podľa nej hlboko sklamaní hlasovaním niektorých koaličných poslancov. "Zdá sa, že osobné animozity vymenili za reformu," dodala. Myslí si, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dostatočne vysvetlila šíriace sa obavy a nepravdy. Zároveň sa poďakovala poslancom OĽANO i nezaradeným poslancom Tomášovi Valáškovi a Miroslavovi Kollárovi za podporu.



"Je absurdné, aby ma kádroval a osočoval Richard Sulík za vlastné zlyhania pri presadzovaní nedotiahnutej a neodkomunikovanej reformy. Upozorňovali sme ho opakovane, že k reforme sú vážne odborné výhrady a je potrebná komunikácia a hľadanie zhody, čo on osobne - ako vždy - odignoroval," reagovala Remišová. Spochybňovať protikorupčné zameranie strany označila za nehorázne. Mrzí ju, že v koalícii zo strany Sulíka nenašla razantnú podporu pri presadzovaní antikorupčných opatrení, ako úprava sporného paragrafu 363 Trestného poriadku či reformy prokuratúry. Remišová vníma vyjadrenia Sulíka ako nekorektný a osobný útok, pokladá to za ľudské aj profesionálne zlyhanie.



"Naša strana vždy podporí zmysluplné a rozumné reformy," podotkla s tým, že výhrady k súdnej mape sformuloval poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga a partneri aj Kolíková o nich vopred vedeli. Vicepremiérka je napriek tomu ochotná ďalej rokovať s cieľom dosiahnuť skutočnú reformu, ktorá nastolí spravodlivý systém pre všetkých.