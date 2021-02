Sme rodina: Návrh na kontrolu zákazu vychádzania cez SMS nemá podporu

Bratislava 1. februára (TASR) – Koaličné hnutie Sme rodina aktuálne nepodporuje návrh sprísniť zákaz vychádzania formou SMS, pretože dosiaľ nebol prerokovaný na koaličnej rade. V reakcii na pondelkové slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) to uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára Michaela Jurcová.



"Takéto návrhy, ktoré sa v značnej miere dotýkajú života spoločnosti, je podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára nevyhnutné najprv otvoriť na koaličnej rade," skonštatovala hovorkyňa. Dodala, že predčasná medializácia nebola najšťastnejším krokom.



Minister zdravotníctva v pondelok načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," priblížil.