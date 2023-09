Sme rodina navrhuje vznik ministerstva športu a cestovného ruchu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Hnutie Sme rodina chce zvýšiť podporu športu na Slovensku. Navrhuje preto vznik nového ministerstva športu a cestovného ruchu. Zástupcovia hnutia, predseda parlamentu Boris Kollár a poslanec Igor Kašper, o téme vo štvrtok rokovali s prezidentom Slovenského olympijskeho a športového výboru Antonom Siekelom a generálnym sekretárom výboru Jozefom Libom, prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom a prezidentom Slovenského atletického zväzu Petrom Korčokom. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie hnutia.



"Ak sa nám podarí dostať do vlády, budeme určite do programového vyhlásenia vlády presadzovať väčšiu podporu športu a cestovného ruchu na Slovensku," uviedol predseda hnutia Kollár. Financovanie športových aktivít je podľa neho problémom v sociálne slabších rodinách, ktoré nemajú dostatok financií na rozvoj talentu dieťaťa.



Podporou športu a cestovného ruchu na Slovensku sa pomôže rozvoju regiónov, ale aj šíreniu dobrého mena krajiny, skonštatovalo hnutie. "Potrebujeme naliať viac peňazí do športu, stavať školy, športové areály, štadióny a vznik nového ministerstva by bolo najlepšou cestou," myslí si Kašper. Tvrdí, že šport by mal mať svojho zástupcu na vláde, ktorý by vedel za tento segment bojovať. "Zároveň je dôležité, aby úzko spolupracoval a budoval dobré vzťahy so športovcami a športovými zväzmi," dodal poslanec.



Predstaviteľom športu sa podľa hnutia vízia vzniku nového ministerstva pozdáva, považujú ju za veľmi presnú a uchopiteľnú.