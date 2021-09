Sme rodina nebude súčasťou pracovnej skupiny, ktorú avizoval premiér

Bratislava 17. septembra (TASR) - Hnutie Sme rodina sa nebude zúčastňovať na pracovnej skupine, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej konferencii líder hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár. Podľa svojich slov nebude podporovať vytvorenie tzv. druhej mafie, podozrenia sú podľa neho vážne. Vyzval koalíciu, aby sa vrátila k práci, ktorú sľubovala voličom. Kritizoval, že partneri presúvajú rokovanie o výstavbe štátnych nájomných bytov. O vytvorení pracovnej skupiny informoval vo štvrtok (16. 9.) premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Nebudeme sa zúčastňovať na tejto skupine, nebudeme tam dávať žiadne návrhy. Za takéto niečo nebudeme hlasovať," vyhlásil Kollár. Nové vážne obvinenia v kauzách v polícii podľa neho prekračujú všetky hranice. Odvolával sa na uznesenia i odposluchy. Nechce tiež, aby "jednu mafiu vystriedala druhá". Dodal, že treba bojovať proti tzv. Ficovej mafii, ktorá si podľa neho sprivatizovala spravodlivosť. "Nebudem podporovať, aby na druhej strane vznikla nová mafia, môžem ju pokojne nazvať 'čurillovská', a tá bude robiť to isté, len pod nejakým krásnym heslom a transparentom, ale bude zneužívať zákon," pripomenul.



Šéf Sme rodina zdôraznil, že bude podporovať právo a spravodlivosť. "Ale nebudem účelovo meniť zákony len preto, že sa nám nepáči jedno rozhodnutie," vyhlásil.



Kollár vyzval koaličných partnerov, aby sa vrátili späť k tomu, čo voličom sľúbili. Pýtal sa, prečo sa nevytvorila pracovná skupina k cenám energií a prečo im v koalícii odkladajú legislatívu o nájomných bytoch. "Toto sme ľuďom sľúbili, nie že zavrieme hocikoho za nič bez dôkazov," dodal a kritizoval, že koalícia sa rok a pol len "hašterí".







Lídrovi mimoparlamentného Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu Kollár odkázal, že vládu nebude povaľovať len preto, aby zachránili "ficovskú mafiu". "Tá nech si to jasne na tých súdoch pretrpí a podstúpi spravodlivý trest," povedal. Pellegrini ho v piatok vyzval na odchod z koalície. Odvolal sa na Kollárove slová o tom, že ak bude nezákonnosť pokračovať, nebude súčasťou koalície.



Vznik odbornej pracovnej skupiny avizoval premiér vo štvrtok ako reakciu na "mimoriadne znepokojujúci" vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní. Riešiť má obnovu dôvery v právny štát. Má zasadať nepretržite od pondelka (20. 9.). Pre vládu a parlament pripraví návrhy zmien na zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry.



Heger vo štvrtok zdôraznil, že na vzniku skupiny je v koalícii zhoda, na tlačovej konferencii pri ňom stáli viacerí koaliční partneri vrátane podpredsedu Sme rodina a ministra práce Milana Krajniaka. "To, čo odznelo na štvrtkovej tlačovej konferencii, bolo iné, než som mal pocit, že sa dialo vnútri. Žiadne trestné konania nesmú byť krivené. Na tlačovej konferencii som zrazu počúval, že kolegovia si zrejme už stranu vybrali, ale my sa nepridáme na jednu alebo na druhú stranu. My chceme, aby tu platil zákon," povedal Krajniak v piatok novinárom.



Vznik pracovnej skupiny oznámila koalícia po zasadnutí bezpečnostnej rady štátu. Zvolal ju premiér po tom, ako tento týždeň Úrad inšpekčnej služby zadržal štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ale aj dočasného riaditeľa inšpekcie.