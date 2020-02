Bratislava 13. februára (TASR) - Hnutie Sme rodina nepomôže otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej majú poslanci rokovať o zdvojnásobení prídavkov pre rodičov, zavedení 13. dôchodku, zrušení diaľničných známok aj Istanbulskom dohovore. Poslanci však na schôdzu prídu. Na tlačovej konferencii o tom informoval líder hnutia Boris Kollár.



"Táto mimoriadna schôdza nemá byť ničím iným, len politickým činom Roberta Fica, aby nabral body, aby si vykúpil svoju beztrestnosť a zachránil potápajúci sa Smer-SD," uviedol Kollár.



V prípade, že sa mimoriadnu schôdzu podarí otvoriť, poslanci zo Sme rodina zahlasujú za 13. dôchodok. Dôvodom je aj to, že ho majú vo svojom volebnom programe a počas volebného obdobia návrh predložili dvakrát, tvrdí Kollár. "Fico ani raz zaň nezahlasoval. Jedenkrát zrušil hlasovanie a druhýkrát ho vôbec nepodporil," poznamenal Kollár. Poslanci hnutia sa chcú Fica pýtať, akým spôsobom chce riešenia financovať.



Predseda strany Spolu Miroslav Beblavý povedal, že poslanci z tejto strany sa na mimoriadnej schôdzi nebudú prezentovať a nebudú ani hlasovať za predložené návrhy. "Nebudeme asistovať Pellegrinimu, Ficovi a Kotlebovi na ich svadbe. Veríme, že sa tak zachovajú aj ostatní opoziční poslanci," podotkol.



Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR by sa mala konať v utorok (18. 2.) o 13.00 h. V stredu (12. 2.) vláda schválila návrhy zákonov, ktoré budú na programe mimoriadnej schôdze pléna. Ide o návrh na zrušenie diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, návrh na zdvojnásobenie prídavku na dieťa, ako aj návrh na zavedenie 13. dôchodku. O všetkých týchto návrhoch má parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.



Vláda tiež v stredu vyslovila nesúhlas s Istanbulským dohovorom a navrhuje NR SR, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Aj touto témou by sa mali poslanci na mimoriadnej schôdzi zaoberať.