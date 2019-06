Sme rodina: Orientácia v návrhoch zákonov by sa mala zjednodušiť

Cieľom predkladaného návrhu je podľa hnutia Sme rodina zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov.

Bratislava 9. júna (TASR) - Informatívne konsolidované znenie by sa malo prikladať ku každému návrhu novely zo strany poslancov či výborov. Orientácia v legislatívnych návrhoch by sa tak mala urýchliť. Predpokladá to návrh novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorú na júnovú schôdzu predložili poslanci Sme rodina.



"Cieľom predkladaného návrhu je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti, v prípade novelizácie zákonov, ktoré v NR SR predkladajú poslanci alebo výbory, zavedením povinnosti prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie," píšu v predkladaných materiáloch.



Poukázali na to, že od roku 2015 slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť. Tá sa však podľa ich slov vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania v zmysle zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR.