Sme rodina podporí všetky termíny predčasných volieb

Bratislava 25. januára (TASR) - Hnutie Sme rodina podporí v Národnej rade (NR) SR májový, júnový aj septembrový termín predčasných volieb a uvidí, kde sa nájde potrebných 90 hlasov poslancov. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu a hnutia Borisa Kollára.



"Myslíme si, že by bolo lepšie vykonať voľby v júni. Ale musíme nájsť 90 poslancov. Keď nenájdeme 90 poslancov na jún, tak sa musíme snažiť nájsť 90 poslancov na september. Keď ich nenájdeme ani na september, tak budú voľby vo februári a dovtedy tu bude úradnícka vláda," upozornil Kollár.



Predpokladá, že o termíne volieb sa bude vo finále hlasovať v utorok (31. 1.). Pripomenul, že v piatky sa rokuje len do 14.00 h, v pondelky sa nerokuje a avizovaných je viacero návrhov. Kollár pritom očakáva aj dlhšiu diskusiu.



Dodal, že Sme rodina súhlasí aj s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom. To sa však v stredu v parlamente neodsúhlasilo. V reakcii na výčitky opozície Kollár skonštatoval, že na ďalšiu schôdzu je predložená novela ústavy z dielne Petra Pčolinského (Sme rodina), ktorá obsahuje aj referendum. Opozícia môže podľa jeho slov hlasovať ešte za tento návrh. Deklaroval aj 18 hlasov poslancov klubu Sme rodina.