Sme rodina si na sneme opätovne za predsedu zvolilo B. Kollára

Bratislava 17. marca (TASR) - Hnutie Sme rodina si opätovne za predsedu zvolilo Borisa Kollára. Rozhodli o tom jednohlasne delegáti na sobotňajšom (16. 3.) sneme. Okrem toho si hnutie opakovane volilo za podpredsedníčku Petru Krištúfkovú, novým podpredsedom sa stal generálny manažér hnutia Marián Labanič. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia hnutia.



"Teší ma prejavená dôvera všetkých hlasujúcich, veľmi si to vážim. Cítim vďaku, ale aj zodpovednosť, a to nie len voči nim, ale aj voči našim priaznivcom a voličom. Dôvera, ktorú mi prejavili, ma povzbudila v tom, aby som aj naďalej pokračoval v politike," uviedol Kollár. Naďalej chce byť aktívny a pripravovať sa s hnutím do nadchádzajúcich parlamentných volieb.



Na sneme sa hnutie venovalo aj zhodnoteniu výsledku minuloročných parlamentných volieb a predošlého volebného obdobia. Kollár podčiarkol potrebu upokojenia situácie v spoločnosti. Hnutie sa chce podľa jeho slov aj do budúcna venovať témam, ako pomoc rodinám, dôchodcom, potravinová sebestačnosť, ale aj novým témam pre budúcnosť krajiny.