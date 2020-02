Sme rodina: Teší nás, že G. Matečnú náš agroprogram inšpiroval

Bratislava 11. februára (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina víta návrhy ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS), ktoré predniesla ako ciele koaličnej SNS v oblasti poľnohospodárstva na ďalšie obdobie. "Teší nás, že pani ministerka zdieľa väčšinu myšlienok a návrhov, ktoré vo svojom programe prinieslo hnutie Sme rodina v novembri 2019," uviedlo Sme rodina v reakcii na utorkovú tlačovú besedu Matečnej k programu SNS v oblasti poľnohospodárstva.



"Jedným zo šestnástich hlavných cieľov hnutia je do roku 2030 dosiahnuť podiel slovenských potravín na pultoch predajní na úrovni 65 %. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme pripravení realizovať zásadné kroky, navrhneme potrebné úpravy v legislatíve a podporíme domácich producentov kvalitných potravín," uviedol Jaroslav Karahuta, vedúci pracovnej skupiny hnutia Sme rodina.



"Dnes, po štyroch rokoch, ktoré SNS strávila v slovenskej vláde, sme svedkami úpadku poľnohospodárstva aj potravinárstva na Slovensku! Dnešné saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami predstavuje takmer 1,8 miliardy eur a má stále stúpajúcu tendenciu. Zo svojich plánov SNS prakticky za štyri roky nezrealizovala nič, čoho dôkazom sú aj tieto výsledky. Pani Matečná sa proste rozhodla, že vykradne programy ostatných politických strán, primaľuje si ich a prezentuje, podobne, ako zle naučený žiačik v škole opíše výsledok, no postup výpočtu k nemu už nepozná," dodal Boris Kollár, predseda hnutia Sme rodina.



Matečná v utorok na tlačovej konferencii uviedla, že SNS chce do roku 2030 zvýšiť podiel slovenských potravín v krajine na 70 %, zároveň chce zabezpečiť prístup k potravinám v každej obci. Chce tiež znížiť DPH na všetky potraviny. Po dvojakej kvalite potravín bude SNS podľa nej naďalej bojovať za práva slovenských spotrebiteľov.