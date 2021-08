Sme rodina: Vstup do prevádzok si určí majiteľ

Bratislava 11. augusta (TASR) - O vstupe do prevádzok bude rozhodovať majiteľ podniku. Pre TASR to v reakcii na schválený COVID automat povedalo koaličné hnutie Sme rodina s tým, že tak nedôjde k diskriminácii občanov.



"Do prevádzok budú mať možnosť prístupu ako očkovaní, tak aj nezaočkovaní, podľa toho, aký režim si zvolí majiteľ podniku a bude ho môcť meniť aj viackrát za deň, takže žiadna diskriminácia ani rozdeľovanie sa konať nebude," uviedla strana.



Dodala, že ich ministri na utorňajšej (10. 8.) vláde boli za to, aby COVID automat nediskriminoval a nedával za povinnosť očkovanie. Sme rodina zdôraznila, že tento krok ostáva na slobodnom rozhodnutí každého občana Slovenska.



COVID automat platný od pondelka (16. 8.) bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.



Okresná charakteristika sa stanoví na základe sedemdňovej incidencie nových prípadov koronavírusu v danom okrese. Sledovať sa má aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov.