Sme rodina vyzýva Kolíkovú, aby začala pracovať na exekučnej amnestii

Na archívnej snímke poslanec parlamentu SR Peter Pčolinský (Sme Rodina). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. februára (TASR) – Sme rodina vyzýva ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby začala čo najskôr pracovať na exekučnej amnestii. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Borguľa (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii.uviedol Borguľa. Pokračoval, že súdnej mape sa venuje veľa času a pritom sa zabúda, že exekučná amnestia leží dlhé mesiace na Ministerstve spravodlivosti SR. Preto vyzýva Kolíkovú, aby čo najskôr a najrýchlejšie začala pracovať na exekučnej amnestii a neodkladala tento bod programu bokom.povedal Borguľa. Exekučná amnestia je teraz podľa neho dôležitá ako nikdy predtým.pokračoval.Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský konštatoval, že niekoľkokrát bol na rokovaní na ministerstve spravodlivosti, kde viackrát riešili, akým spôsobom sa bude aplikovať do praxe tzv. exekučná amnestia.komentoval Pčolinský.Rovnako vyzval Kolíkovú s tým, že pokým chce získať podporu, tak ju žiadajú, aby začala konať vo veci exekučnej amnestie.hovoril Pčolinský. Dodal, že po dvoch rokoch rokovaní má pocit, že niektorí koaliční partneri umelo naťahujú čas a odkladajú riešenie exekučnej amnestie do budúcna s nejasným výsledkom a cieľom.