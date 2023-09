Sme rodina vyzýva vládu, aby nerokovala o zonácii chránených území

Bratislava 12. septembra (TASR) - Parlamentné hnutie Sme rodina vyzýva vládu, aby stiahla z rokovania návrh zonácie Slovenského krasu, ako aj návrhy na vyhlásenie chráneného areálu Stolica a prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Ak tak neurobí, začne zbierať podpisy na podanie podnetu na Ústavný súd SR. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Vládny kabinet má o návrhoch rokovať v stredu (13. 9.).



"Nemajú súhlas vlastníkov, poľnohospodárov, Združenia miest a obcí Slovenska, predstaviteľov cestovného ruchu a tých, ktorí tam podnikajú," povedal Kollár. Pri týchto návrhoch bol podľa neho porušený celý proces prípravy. Taktiež bola porušená európska smernica o ochrane prírody. "Toto sú zásadné rozpory. Materiál je pripravený na vládu s rozpormi. Toto sme ešte nezažili," podotkol.



Kollár tvrdí, že schválením týchto materiálov prídu ľudia o možnosť chovať, podnikať, ťažiť a pásť na dotknutých územiach. Obyvatelia aj obce prídu o finančné zdroje. "Som strašne zvedavý, kde sa nájdu obrovské prostriedky na to, aby sme tieto výmysly zelených talibancov vyplácali," poznamenal.



Súkromní vlastníci, ktorým sa preradí pôda z hospodárskeho lesa do lesa s osobitným významom v štvrtom alebo piatom stupni ochrany, nedostanú za to nič, povedal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). "Vlastník musí vedieť dopredu, čo za to dostane, a nie až po dvoch rokoch," uviedol. Karahuta navrhuje, aby vláda stiahla tieto tri materiály a prenechala ich na prepracovanie budúcej vláde.



Mimoparlamentná strana Demokrati verí, že vláda neustúpi "prázdnym hrozbám Sme rodiny" a vyhlásenie nových chránených území schváli. Expert strany pre životné prostredie a bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča si myslí, že avizované podanie na ÚS SR by bolo neúspešné. Ten už podľa neho dávnejšie preveroval súlad obmedzení ochrany prírody s Ústavou SR a odobril ich. "Skutočnou motiváciou Sme rodina nie je ochrana ľudí a vidieku. Naopak, potichu presadzujú výstavbu v národných parkoch," uviedli Demokrati.



Strana poukázala aj na to, že zonácia Národného parku Slovenský kras nezavádza bezzásahový režim "ani na jednom metri pôdy vo vlastníctve súkromných osôb". "O tom predstavitelia hnutia Boris Kollár a Jaroslav Karahuta klamali," skonštatovali.