Sme rodina zatiaľ stojí za Kolíkovou

Bratislava 7. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina nemá zatiaľ žiadny problém s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), koaličná rada má pokračovať popoludní, medzitým sa majú stretnúť poslanecké kluby Za ľudí a OĽANO. Novinárom to povedal predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Viacerí poslanci OĽANO hovoria o tom, že pri hlasovaní o vyslovení nedôvery Kolíkovej sa budú riadiť rozhodnutím klubu.



Kolíková bola s poslancami klubu Sme rodina vo štvrtok (6. 5.), kde zodpovedala všetky otázky a boli podľa Pčolinského vyjasnené. „Momentálne nemáme žiadny problém, otázka je, ako k tomu pristúpia ďalší koaliční partneri, lebo dnes boli zverejnené nejaké ďalšie informácie, o tom je momentálne diskusia v rámci koalície," doplnil Pčolinský. Nechcel komentovať, či môže byť problémom osobný spor lídra OĽANO Igora Matoviča s Kolíkovou.



Poslanec Peter Pollák (OĽANO) novinárom povedal, že Kolíková by mala z funkcie odísť, no bude hlasovať tak, ako sa dohodnú na klube. „Snažila sa obhájiť, stále sú tam otázky, na ktoré sme nedostali odpovede, preto sme poverili predsedu klubu, aby bol prítomný na koaličnej rade, aj s niektorými poslancami, ktorí majú zistenia na pani ministerku," vysvetlil stretnutie Kolíkovej s poslancami OĽANO.



Poslanec hnutia OĽANO Milan Vetrák hovorí, že ministerka by sa mala minimálne zbaviť podielov vo firmách. Nevie, či ju v hlasovaní podporí, tiež sa bude riadiť rozhodnutím klubu.



Naopak, poslanec za OĽANO Ján Krošlák za ministerkou stojí a v hlasovaní ju plánuje podporiť. „Boli jej kladené nepríjemné otázky na telo a dosť veľa, ale pre mňa je ministerka Kolíková jeden veľmi kvalitný a čestný minister. Má moju podporu. Je smutné, že sa vôbec zaoberáme podnetmi Smeru, ktorých jediným cieľom je rozbitie vlády a predčasne voľby," povedal Krošlák pre TASR.



Koalícia rieši opozičný návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Podporu jej deklarujú poslanci Za ľudí aj SaS. Klub OĽANO by mal byť jediný z koalície, ktorý s podporou Kolíkovej váha. Ministerka odmieta pochybnosti, ktoré mali vyvstať na klube OĽANO okolo obstarávania budovy Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Tvrdí, že vtedy na tento proces nemala dosah a doteraz nevedela, že je tam zapojený spoločník jej brata.



Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.