Smer a Republika odmietajú diskusie Markízy, TV deklaruje nestrannosť

Bratislava 28. augusta (TASR) - Strany Smer-SD a Republika odmietajú účasť v predvolebných diskusiách televízie Markíza. Spochybňujú jej objektívnosť a nestrannosť. Televízia deklaruje, že vyrába všetky spravodajské a publicistické relácie podľa striktne nastavených redakčných pravidiel. Musia byť založené na faktoch, objektívne, nestranné, pripravované v súlade so zákonmi a rešpektujúc ľudské práva.



Smer-SD sa nechce zúčastňovať na predvolebných diskusiách, kým sa Markíza nevráti k serióznej práci celoštátneho média. "Posledné tri roky práce vybraných redaktorov a moderátorov TV Markíza vystihuje skôr robenie politiky a tendenčné dezinformovanie ako objektívnosť a nestrannosť, ktorú od nich vyžaduje zákon o vysielaní a retransmisii," vyhlásil.



Republika hovorí o zaujatosti televízie a tendenčných moderátoroch. "Kým sa Markíza neunormálni, tak tam nebudeme chodiť," skonštatoval líder hnutia Milan Uhrík na sociálnej sieti.



TV Markíza deklarovala, že do diskusnej relácie Na telo pozýva zástupcov všetkých relevantných politických subjektov, predovšetkým parlamentných strán tak, aby bola vždy zachovaná vyváženosť relácie. "Moderátor vedie diskusiu prísne nestranne. Je našim zámerom, aby sa divák dozvedel čo najviac dôležitých informácií," skonštatovala televízia.



V rámci predvolebných diskusií chce dať Markíza spravodlivý priestor všetkým kandidujúcim stranám. Do debát ich bude zaraďovať podľa priemeru posledných prieskumov volebných preferencií agentúr Focus a AKO. Dodala, že projekt schválila Rada pre mediálne služby.