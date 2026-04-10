Koalícia reaguje na prezidentovu výzvu k dostavbe nemocníc
Pellegrini vyzve koaličné aj opozičné strany, aby sa podpisom zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 bez ohľadu na zloženie budúcej vlády.
Bratislava 10. apríla (TASR) - Pellegrini na sociálnej sieti uviedol, že v najbližších dňoch vyzve predsedov koaličných aj opozičných strán, aby sa podpisom zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 bez ohľadu na zloženie budúcej vlády.
Smer avizuje podporu výstavby nemocníc aj po voľbách, ak bude vo vláde
Koaličná strana Smer-SD deklaruje podporu výstavby nemocníc a avizuje, že v nej bude pokračovať aj v prípade účasti vo vláde po parlamentných voľbách v roku 2027. Vyplýva to zo stanoviska strany v reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po voľbách v roku 2027. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Ľubica Končalová.
„Plne podporujeme výstavbu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti nielen v Martine, Banskej Bystrici, ale aj rekonštrukcie menších nemocníc na Slovensku. Rovnako podporujeme výstavbu nemocníc z duálneho programu ministerstva obrany v Prešove a v Bratislave. Je úplne samozrejmé, že v prípade, že strana Smer-SD bude súčasťou vlády po voľbách v roku 2027, bude tieto projekty plne podporovať,“ priblížila Končalová.
Hlas-SD víta výzvu prezidenta na zabezpečenie kontinuity výstavby nemocníc
Koaličná strana Hlas-SD víta výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho politickým stranám na zabezpečenie kontinuity výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Vyplýva to zo stanoviska predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Michaela Eliášová.
„Slovensko potrebuje kontinuitu v rozbehnutých nemocničných projektoch aj v ďalších systémových krokoch, ktoré dnes minister zdravotníctva Kamil Šaško za Hlas presadzuje. Považujem za dôležité, aby sa k tejto elementárnej zodpovednosti prihlásili aj ostatné politické strany,“ uviedol Šutaj Eštok.
SNS: Prezident má najväčšiu zodpovednosť za stav zdravotníctva
Prezident má najväčšiu zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva, vysvetliť by mal najprv „záchrankový“ tender. Uviedla to koaličná SNS v reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„SNS nebude reagovať na prázdne gestá prezidenta Slovenskej republiky. Peter Pellegrini má najväčšiu zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva. Mal by najprv občanom Slovenska vysvetliť záchrankový tender,“ uviedla strana.
