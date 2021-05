Smer chce odvolávať Lengvarského, ak nevyrieši očkovacie certifikáty

Bratislava 18. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD chce iniciovať odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ak sa do pondelka 24. mája nevyrieši problém s certifikátmi o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vyhlásil to šéf strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Upozornil, že Slovensko nie je súčasťou dohody okolitých krajín o voľnom cestovaní, pretože nemáme jednotný certifikát. Chce, aby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyriešilo tento problém do pondelka.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.