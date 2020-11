Smer-SD chce referendum o predčasných voľbách

Bratislava 25. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD v stredu podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by chcel prijať uznesenie o vyhlásení referenda. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Robert Fico. V referende by sa chceli občanov pýtať, či sú za to, aby poslanci NR SR ústavným zákonom skrátili volebné obdobie tak, aby sa predčasné parlamentné voľby konali do 30. júna 2021.



"Dnes podávame v mene 30 poslancov NR SR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR s jediným bodom - návrh uznesenia na vyhlásenie referenda," oznámil Fico s tým, že návrh okrem poslancov Smeru-SD podpísali nezaradení poslanci Ján Podmanický, Štefan Kuffa, Filip Kuffa a Tomáš Taraba.







Fico podotkol, že referendum je možné vyvolať dvoma spôsobmi, petičnou akciou s najmenej 350.000 podpismi, alebo, ak je NR SR rozhodnutá prijať uznesenie o vyhlásení referenda.



Ak bude schôdza v parlamente zablokovaná a nebude úspešná, Fico chce otvoriť politické rokovanie so všetkými, ktorí budú mať záujem ísť do zberu podpisov vrátane opozičných strán. Dodal, že v tejto téme nemá problém ani s Petrom Pellegrinim (nezaradený). Následne by chceli spustiť zber podpisov na iniciovanie referenda. Nevylučuje, že súčasťou petičnej akcie by boli aj ďalšie otázky.



Internetovú anketu o predčasnom ukončení volebného obdobia i o možnej podpore vyhlásenia referenda spustila už minulý týždeň mimoparlamentná strana Hlas-SD. Zber podpisov na iniciovanie referenda o predčasných voľbách už avizovala aj mimoparlamentná SNS.