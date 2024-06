Smer kritizuje políciu ČR za vyhodnocovanie výrokov o útoku na Fica

Bratislava 26. júna (TASR) - Smer-SD kritizuje postup českej polície v prípade vyhodnocovania výrokov schvaľujúcich atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Strana tvrdí, že podľa medializovaných informácií mala česká polícia odmietnuť stíhať verbálne prejavy, ktoré schvaľujú útok. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Myslí si, že do českej polície preniká politika. Pripomenul, že na Slovensku s podobnou úpravou dostal slovenský občan za výroky trest tri mesiace nepodmienečne.



Gašpar pripomenul, že české médiá po atentáte informovali o tom, že sa tamojšia polícia zaoberá príspevkami, ktoré schvaľujú útok na premiéra. Doplnil, že podľa českej legislatívy hrozí za verejné schvaľovanie spáchaného zločinu odňatie slobody na jeden rok. Zdôraznil, že na Slovensku je páchateľ útoku na Fica obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu a už 19. mája bol vydaný prvý nepodmienečný trest odňatia slobody na tri mesiace.



Poslanec kritizuje, že za podobné výroky v Českej republike polícia páchateľa nestíha. Odvoláva sa na medializované informácie, podľa ktorých mala polícia v ČR uviesť, že "si uvedomuje tenkú hranicu medzi slobodou slova a možným konaním, ktoré túto hranicu prekračuje a na ktorú treba reagovať prostredníctvom napríklad trestného práva". Polícia mala dôjsť k záveru, že v danom prípade ide len o "vlastné vyjadrenie užívateľov sociálnych sietí a diskusných fór na verejnej sieti internet, ktoré môžu podliehať slobode prejavu, kde má každý právo vyjadriť svoje názory spôsobom, ktorý považuje za vhodný a neprekračuje ústavné a právne obmedzenia".



Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter uviedol, že slovenská strana má naďalej záujem na nadštandardných vzťahoch s Českou republikou. Smer-SD podľa neho citlivo vníma reakcie českej polície a českej spoločnosti na atentát.



Premiéra útočník vážne postrelil 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Obvineného 71-ročného Juraja C. vzali do väzby.