Smer má otázky na Projekt Fórum, naznačuje zneužitie dotácií z EÚ

Bratislava 6. júna (TASR) - Predstavitelia koaličného Smeru-SD majú otázky k hospodáreniu občianskeho združenia Projekt Fórum. Hovoria o zneužití európskych fondov a exekúcii. Avizujú, že podajú infožiadosť, čo im umožňuje novela zákona, na základe ktorej sa niektoré organizácie stali povinnými osobami. Uviedli to poslanci Tibor Gašpar, Richard Glück (obaja Smer-SD) a člen predsedníctva strany a europoslanec Erik Kaliňák. Poukázali na to, že štatutárkou združenia je Marta Šimečková, mama lídra opozičného PS Michala Šimečku.



„Ako europoslanci máme možnosť položiť otázky Európskej komisie a ja som sa jej pýtal priamo na tento projekt,“ skonštatoval Kaliňák. V odpovedi mu komisia podľa neho potvrdila, že združenie nedalo zdroje na projekt, na ktoré ich pýtalo, a neoprávnene nadobudnuté prostriedky nevrátilo. Projekt preto označil za skutočný podvod na európskych peniazoch.



Občianskemu združeniu preto plánujú položiť otázky k hospodáreniu cez inofožiadosť. Chcú sa spýtať na zmluvu, na základe ktorej poskytla európske agentúra peniaze združeniu. Budú žiadať aj poskytnutie všetkých administratívnych a účtovných dokladov. Chcú zistiť, či boli zdroje vynaložené na vopred deklarovaný účel, a ak nie, tak prečo. „Piata otázka znie, že prečo občianske združenie viac ako desaťročie odmieta vrátiť finančné prostriedky daňových poplatníkov, na ktoré podľa všetkých relevantných rozhodnutí nemalo nárok,“ priblížil Glück.



V tejto súvislosti členovia Smeru hovorili o dvojakom metri novinárov. Skritizovali ich, že sa nevenovali hospodáreniu združenia. „Penzión, pri ktorom existuje nejaké podozrenie, že možno nebola splnená udržateľnosť a že si z toho niekto spravil svoj vlastný dom, je škandál hodný protestov, mimoriadnych schôdzí či misie z Európskeho parlamentu na Slovensku, ale podvodne získaná dotácia, čo máme opečiatkované, mamy p. Šimečku, bývalého podpredsedu europarlamentu, pri ktorej existuje oficiálne rozhodnutie, že porušila podmienky projektu, musí vrátiť peniaze a neurobila tak už 10 rokov, nie je škandál hodný jediného článku?“ podotkol Kaliňák.



Gašpar mieni, že Šimečka by si mal v tejto súvislosti zvážiť, či chce zostať pôsobiť vo verejnom priestore. Členovia Smeru-SD na tlačovej konferencii opakovane kritizovali opozíciu a predstaviteľov bývalej vlády.