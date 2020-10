Smer má v piatok podať návrh na mimoriadnu schôdzu NR SR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Opozičný Smer-SD chce v piatok (2. 10.) podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by mali ministri predstaviť okamžité opatrenia na záchranu svojich rezortov v dôsledku koronakrízy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že schôdza by sa mohla konať budúci utorok (6. 10.) alebo stredu (7. 10.), keďže predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ju musí zvolať do siedmich dní.



Strana už začiatkom týždňa avizovala, že zbiera podpisy na zvolanie schôdze. Chce, aby parlament uznesením zaviazal členov vlády, aby v najbližších siedmich dňoch vystúpili pred parlamentom a každý minister odpovedal na základnú otázku - čo ide robiť v týchto dňoch pre záchranu svojho rezortu.



Na rokovaní by mali vystúpiť ministri životného prostredia, hospodárstva, financií, práce či pôdohospodárstva. Opozičnú stranu zaujímajú investície do regiónov, zelené projekty či zvýšenie produkcie vlastných potravín.



V súvislosti so zákazom konania športových podujatí chce počuť aj vyjadrenie ministra školstva, ako chce zachrániť slovenský šport. V oblasti cestovného ruchu chcú opozičníci vedieť, čo sa ide robiť s prázdnymi reštauráciami a hotelmi, prázdnymi autobusmi a cestovnými kanceláriami, aby títo ľudia prežili. Za dôležitú pokladajú aj záchranu kultúry.