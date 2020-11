Smer nebude asistovať pri kúpe testov, kým sa nevyrieši nákup minulých

Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD nebude asistovať pri nákupe žiadnych testov, pokiaľ sa nevyrieši "nezákonná, do oči bijúca krádež na testoch nakúpených cez malú trnavskú firmu, priamo napojenú na Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára". Uviedol to Smer-SD v reakcii na Sulíkovo vyjadrenie, že chce v súvislosti s nákupom zriadiť výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora.



"Predseda strany Smer-SD Robert Fico v najbližších dňoch absolvuje stretnutie na finančnej správe a štátnych hmotných rezervách a vyslovuje obrovský údiv nad tým, ako médiá túto obrovskú krádež zatajujú a kryjú," doplnil hovorca strany Ján Mažgút. Kritizuje aj stanovisko TIS, ktorá podľa Smeru-SD "túto krádež odobrila". "Takéto kradnutie v priamom prenose a v takýchto obludných rozmeroch história moderného Slovenska nepozná," doplnil.



Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) má zabezpečiť obstaranie 16 miliónov antigénových testov, a to v etapách k 2., 9. a 16. decembru a koncu decembra. Sulík avizoval, že v súvislosti s nákupom zriadi výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora. Chce sa obrátiť aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarania sú v súlade so zákonom. Oslovil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, či je nákup v súlade s kompetenciami ministerstva hospodárstva.



Sulík avizoval, že sa obráti na svojich kolegov v stredoeurópskom regióne a bude "sondovať" prípadné možnosti spoločného obstarania testov. Myslí si však, že vzhľadom na plánovaný objem 16 miliónov testov nebude mať ani prípadný spoločný nákup efekt na optimalizáciu ceny.