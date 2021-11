Smer nevylúčil, že sa pre novelu pandemických zákonov obráti na ÚS

Bratislava 12. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD namieta prijatú novelu zákonov súvisiacu s treťou vlnou pandémie, nevylúčil, že sa obráti aj na Ústavný súd (ÚS) SR. Uviedol to predseda strany a expremiér Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii.



"Tento návrh zákona, ktorý bol dnes schválený, je segregačný, obmedzuje základné ľudské práva, zavádza obrovskú nerovnosť," povedal Fico. Doplnil, že počkajú na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako sa k zmene legislatívy postaví. Predpokladá však, že zákon podpíše a im neostane nič iné, ako sa obrátiť na ÚS.



Legislatíve vyčíta Fico viacero vecí. Okrem iného ju označil za zlepenec niekoľkých zákonov, ktoré sa podľa jeho slov prijali v skrátenom legislatívnom konaní bez akéhokoľvek sociálneho dialógu. "Výsledkom je, že je tu obrovský hnev zamestnancov, zamestnávateľov a všetkých," podotkol a upozornil na možný nárast agresivity v spoločnosti.



Tvrdí tiež, že pri novelizácii došlo aj k porušeniu rokovacieho poriadku. Argumentuje tým, že k návrhu neboli predložené vyhlášky, ktoré by sa na jeho základe mali neskôr vyhlásiť. Rokovací poriadok podľa jeho slov jasne hovorí, že v takýchto prípadoch musia byť plénu predložené aj návrhy vykonávacích predpisov.



Novelizácia prijatá parlamentom okrem iného hovorí o možnosti, že zamestnanec bude mať povinnosť pri vstupe do práce preukázať sa očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Upraví sa aj pandemická PN a oblasť pokút v prípadoch, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.